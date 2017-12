بالفيديو.. تعرف على أجمل 10 سيارات في العالم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد قائمة بأجمل السيارات لعام 2017، تضم مجموعة مختلفة من الماركات العالمية.

وتصدرت السيارة ” جاكوار إف تايب ” (Jaguar F-Type) قائمة أجمل سيارات العالم لهذا العام، والتي يصفها مصمم السيارات إيان كالوم بأنها تمتلك الجمال والبساطة والشعور بالبراعة البصرية.

ويقول كالوم إن منحنيات السيارة توحي بأن هذه ” القطة ” على استعداد للانقضاض، وبعد التعديلات التي حصلت عليها السيارة منذ عام 2014 أصبحت الأكثر توازنا وجمالا في العالم.

​المركز الثاني في قائمة أجمل سيارات العالم كان من نصيب السيارة الأمريكية فورد جي تي (Ford GT).

وتتميز تلك السيارة بالتصميم الذي يجمع بين الديناميكية الهوائية التي تمليها طبيعة السباقات والجمال اللافت للنظر.

وصمم هذه السيارة موراي كالوم، وهو الأخ الأصغر لإيان كالوم.

​أما المركز الثالث فجاءت فيه السيارة باجاني هوايرا، التي تبلغ سرعتها 230 ميلا في الساعة.

وتعد هذه السيارة النموذج الثاني الذي يخرج من ورشة عمل هوراسيو باجاني، وتأتي كخليفة للسيارة زوندا ذات الانتشار الواسع.

ويراعي تصميم هذه السيارة كل التفاصيل الدقيقة من الديناميكية الهوائية النشطة للسيارة إلى صوت ” دينغ ” للمحرك.

وحصلت على المركز الرابع السيارة أستون مارتن دي بي 11 (Aston Martin DB11)، والتي كنت تجد أمامك على لوحة قيادتها كلمات (القوة والجمال والروح) سابقا، أما في الطراز دي بي 11، فلم تعد موجودة.

وفي هذا النموذج كان لدى المصمم ماريك رايشمان، فرصة لإنتاج سيارة جديدة كليا.

​ وفي المركز الخامس جاءت سيارة لامبورغيني هوراكان.

وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز سيارات لامبورغيني وتتميز بخفة الوزن ومستويات السيطرة العالية.

المركز السادس جاءت فيه السيارة فيراري لا فيراري أبيرتا، وبالنسبة لعشاق الفيراري فإن السيارة محبوبة لبساطتها ولمجرد أنها فيراري.

وتتميز السيارة بعناصرها الكلاسيكية وخطوطها الأنيقة.

​أما السيارة لكزس إل سي 500 فحصلت على المركز السابع، وتمكنت ليكزس في الفترة الأخيرة من استقطاب مجتمع السيارات.

وفي المركز الثامن جاءت السيارة ألفا روميو جوليا، ذات التصميم الأنيق ومخارج العوادم الرباعية.

​جاجوار أيضا كان لها نصيب ثان من التصنيف ،إذ جاءت سيارتها إف-باس في المركز التاسع، والتي تعد واحدة من أجمل سيارات الدفع الرباعي في العالم.

المركز العاشر كان من نصيب السيارة مازدا إم إكس-5، والتي أصبحت السيارة الرياضية الأكثر مبيعا في العالم.

