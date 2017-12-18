بالفيديو.. فنانة عربية تجري عملية في وجهها لإصلاح خطأ تجميلي

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو أثناء اجراءها عملية تجميل لإصلاح خطأ تجميلي أجرته منذ 4 سنوات في حاجبيها .

وأشارت البلوشي في مقطع الفيديو ، إلى أنها لجأت أخيراً إلى الطبيب من أجل إصلاح هذا الخطأ الذي استمر لأربع سنوات.

وظهرت في الفيديو وهي تخضع لعملية ترميم. وتمّ خلالها نزع شعيرات جرى زرعها في حاجبيها في العملية السابقة.

وأثنت النجمة على مهارة الطبيب حيث تمكن من حقنها بالبنج من دون أن تشعر بأي ألم. كما عبرت عن شعورها بالندم بسبب إقدامها على تغيير شكل حاجبيها.

وكشفت سبب الخطأ الذي ارتكبه الجراح التجميلي السابق بحقها.