سيدة تقتل نجل شقيق زوجها وتخفي الجثة في الفرن
أقدمت سيدة مصرية على التخلص من طفل صغير لم يتعدي الـ 3 سنوات وأخفت الجثمان بعشة الفرن، بسبب خلافات بينها وبني زوجها وشقيقه .
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية في محافظة أسيوط، بلاغ يفيد باختفاء طفله من المنزل ثم سرعان ما عثر على جثته مدفونة في “ عشة فرن ” خاص بمنزله الريفي.
وبتحريات رجال الامن تم التوصل إلى أن زوجة عم الطفل هي من قامت بالجريمة انتقامًا من زوجها وشقيقه وسوء معاملتهما لها.
وأعترفت المتهمة أمام النيابة العامة، إنها استدرجت الطفل لشقتها، وخنقته حتى فارق الحياة، ثم دفنت جثته في “ عشة فرن ” تمتلكه أسرة زوجها بجوار منزلهم الريفي.
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
أعوذبالله من الحقد وأهله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
ماهو غريبه عنهم اغلبهم يحب القتل وكذا الله يستر علينا
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان وش ذي الناس الله لايبلانا
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 22 ساعة
تستاهل قص رقبتها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
حيوانه مجرمه😡
الظلم المستتر[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 17 ساعة
فعل شنيع ولكن اكيد انهم اعتدوا عليها اعتداء يجعلها تحرق قلوبهم بهذه الجريمه البشعه.
نحن لا نرى جبروت وطغيان بعض الازواج وتعمدهم لاهانة زوجاتهم بالضرب والشتيمه حتى امام اولادها
وفي بعض الدول يستولي الزوج على كل شئ يخص الزوجة حتى الورث اللذي يأتيها.
بل بلغت الوقاحه ببعض الازواج انه يتزوج زوجة ثانيه من راتب زوجته الاولى…اي وقاحه واي ظلم واي خسه اعظم من كذا…
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله