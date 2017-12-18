سيدة تقتل نجل شقيق زوجها وتخفي الجثة في الفرن

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على التخلص من طفل صغير لم يتعدي الـ 3 سنوات وأخفت الجثمان بعشة الفرن، بسبب خلافات بينها وبني زوجها وشقيقه .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية في محافظة أسيوط، بلاغ يفيد باختفاء طفله من المنزل ثم سرعان ما عثر على جثته مدفونة في “ عشة فرن ” خاص بمنزله الريفي.

وبتحريات رجال الامن تم التوصل إلى أن زوجة عم الطفل هي من قامت بالجريمة انتقامًا من زوجها وشقيقه وسوء معاملتهما لها.

وأعترفت المتهمة أمام النيابة العامة، إنها استدرجت الطفل لشقتها، وخنقته حتى فارق الحياة، ثم دفنت جثته في “ عشة فرن ” تمتلكه أسرة زوجها بجوار منزلهم الريفي.