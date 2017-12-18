شرطة الجوف تكشف هوية مصوري فيديو الإساءة لمحافظة طبرجل

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠-٣-١٤٣٩هـ ورد لشرطة محافظة طبرجل خطاب مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الجوف المتضمن بلاغ أحد المواطنين عبر تطبيق (كلنا أمن) كذلك إشارة لمقاطع الفيديو المنتشرة عن قيام أشخاص بتصوير مقاطع فيديو والتعرض بالإساءة لمحافظة طبرجل وأهلها أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات.

وقامت شرطة المحافظة بتكثيف التحريات والبحث وتم التوصل والتعرف على الأشخاص وجار إحضارهما وأكمال الإجراءات النظامية بحقهم.