القبض علي قاتل موظفة السفارة البريطانية بلبنان بعد تعرضها للاغتصاب

بيروت(صدى):

نجحت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الإثنين، في القبض على المشتبه به في قتل موظفة السفارة البريطانية في لبنان وتدعي ريبيكا دايكس ، والتي عُثر على جثتها بجانب طريق سريع في شمال شرق بيروت.

وكشفت التحقيقات أن ” المدعو طارق ح. وهو سائق تاكسي، كان قد أقل ريبيكا من الجمّيزة ليل الجمعة الفائت حيث كانت تسهر، وانتقل بها من الأشرفية إلى أتوستراد المتن السريع وهناك حاول اغتصابها، وانتهى بقتلها بواسطة حبل رفيع كما رمى جثّتها “.

وقالت السلطات، إنه استطاعت شعبة المعلومات أن تلاحق سيارة ” طارق. ح ” الذي اعترف بجريمته، من خلال كاميرات مراقبة مثبّتة من قبل وحدة التحكم المروري بين منطقة الأشرفية ونهر الموت”.

يذكر أن ريبيكا كانت تحضر حفل وداع لأحد زملائها في منطقة الجميزة في بيروت ليل الجمعة قبل أن تغادر المكان قرابة منتصف الليل.

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