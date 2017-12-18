بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب نصف طن حشيش بالمناطق الجنوبية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدّث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (نجران، جازان، عسير) تمكنوا من ضبط عدد من المهربين حاولوا تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدّر وكمية من الأقراص المخدرة.

وقال المتحدث الرسمي إنّ رجال حرس الحدود ضبطوا (٢٣) ثلاثة وعشرين مهرباً من الجنسية الأثيوبية، و(٤)أربعة أشخاص يمنيي الجنسية، و(٢) شخصين مجهولي الهوية، و(٢) شخصين مواطنين، بحوزتهم كمية كبيرة بلغت (٧٦٢,١) سبعمائة واثنين وستين كيلو جرام وواحد جرام من الحشيش المخدر و(٤٩٠) قرص إمفيتامين مخدر، في عمليات نوعية وضربات متلاحقة لمهربي المخدرات، خلال الفترة من ١٤/ ٣/ ١٤٣٩هـ حتى ٣٠/ ٣/ ١٤٣٩هـ.

وأضاف بأنه تم في حينه إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

ونوه المتحدث الرسمي بجهود رجال حرس الحدود، مثمناً أداءهم العالي والنوعي، وكفاءتهم وحسهم الأمني في إحباط محاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وطرق تهريبها، وإصرارهم على إنجاز مهامهم بكفاءة عالية، وتغلّبهم على مختلف التحديات والظروف لإحباط النشاط الإجرامي، وضبط المهربين .

وقال إنّ التصدي للمهربين والإطاحة بهم عبر الحدود البرية والبحرية، يشكّل ضربة موجعة لهم، لافتاً إلى أن العمليات الاستباقية لضبط مهربي المخدرات حققت نتائج إيجابية، عكست المهام التدريبية المتقدمة التي تلقاها رجال حرس الحدود في مواجهة خطر المخدرات، والحرص الشديد على أداء الواجب، وتقديم أفضل ما لديهم لأداء المهام المناطة بهم.

