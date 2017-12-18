بالصور.. وزير الصحة يفتتح المختبر الآلي المتكامل بالرياض

عادل الحربي(صدى):

افتتح وزير الصحة، توفيق بن فوزان الربيعة، منذ قليل، بحضور معالي نائب الوزير الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، مشروع التطوير الشامل في المختبر الإقليمي و بنك الدم بالرياض .

ونشرت وزارة الصحة، صور للوزير، أثناء افتتاح المختبر الآلي الذي يعتبر أكبر مختبر مرجعي بالمملكة، عبر صفتحها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و أكد معاليه بأن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير وتجويد خدماتها الصحية المقدمة، إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة، وإنطلاقاً من حرص الصحة على إستثمار الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهم الله – ، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام وتلبية إحتياجاتهم الصحية.