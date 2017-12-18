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بالفيديو.. ضابط سوري يعذب ” جحشا ” بطريقة وحشية

بالفيديو.. ضابط سوري يعذب ” جحشا ” بطريقة وحشية
دمشق(صدى):

قام ضابط تابع لقوات النظام السوري بتعذيب حيوان، بشكل وحشي؛ ما أثار الغضب في ريف دير الزور شرقي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص يدعى ” ميزر ” بتعذيب حمار صغير ” جحش ” وضربه وركله بيده، ثم طرحه أرضًا في أحد المنازل بريف دير الزور.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها ميليشيات النظام هذه الانتهاكات إذ أظهر فيديو في نهاية سبتمبر 2011، قيام عناصر نظام الأسد بإعدام مجموعة من الحمير رميًا بالرصاص في أحد المناطق بسوريا.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ يوم واحد

يمهل القوي العزيز الجبار ولايهمل .

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

لك يوم ياظلم وتلقى عقاب رب مايهظم ولا يظلم ,,

[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد

شريحة بشار لا يهديهم إلا الجبار جل جلاله تحت الأرض ويوم العرض وفي النار ان كانوا من اهلها

[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد

شبيحة بشار لا يؤدبهم………………………. المعذره الأحرف تداخل عندي ويننتج عنها بعض الأخطاء في الكتابه

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد

حسبنا الله الله ونعم الوكيل * شبيح جحش يعذب أخوة **!!!!!
*
ويبقى الجحش جحش وحتى بشار * صار جحش لروسيا **

[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 23 ساعة

لعنة الله عليه الحقير
لك يوم يالنجس

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة

استغفر الله العلي العظيم…
يمهل ولا يهمل…

[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 22 ساعة

لعنة الله عليك ياكلب بشار الله لا يوفقك

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 22 ساعة

ظحكت قليلاً وسوف تبكى كثيراً أنت والخنازير الليى يشجعوك

[ عدد التعليقات: 2252 ] نشر منذ 11 ساعة

رغم كل مافي المقطع من تعد واسفاف في حق الحمار , يحق لنا ان نسأل منذ متى كان النظام السوري يسمح لجنوده وضباطه باطلاق لحاهم . ؟؟؟؟؟ مجرد سؤال برىء

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

الله يشل يديه

[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يسلط عليهم … فقد فعلوا بالمعتقلين السوريين اكثر من كذا

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