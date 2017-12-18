بالفيديو.. ضابط سوري يعذب ” جحشا ” بطريقة وحشية
قام ضابط تابع لقوات النظام السوري بتعذيب حيوان، بشكل وحشي؛ ما أثار الغضب في ريف دير الزور شرقي البلاد.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص يدعى ” ميزر ” بتعذيب حمار صغير ” جحش ” وضربه وركله بيده، ثم طرحه أرضًا في أحد المنازل بريف دير الزور.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها ميليشيات النظام هذه الانتهاكات إذ أظهر فيديو في نهاية سبتمبر 2011، قيام عناصر نظام الأسد بإعدام مجموعة من الحمير رميًا بالرصاص في أحد المناطق بسوريا.
👸[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ يوم واحد
يمهل القوي العزيز الجبار ولايهمل .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لك يوم ياظلم وتلقى عقاب رب مايهظم ولا يظلم ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
شريحة بشار لا يهديهم إلا الجبار جل جلاله تحت الأرض ويوم العرض وفي النار ان كانوا من اهلها
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
شبيحه يشار ……………………………
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يوم واحد
شبيحة بشار لا يؤدبهم………………………. المعذره الأحرف تداخل عندي ويننتج عنها بعض الأخطاء في الكتابه
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله الله ونعم الوكيل * شبيح جحش يعذب أخوة **!!!!!
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ويبقى الجحش جحش وحتى بشار * صار جحش لروسيا **
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ 24 ساعة
الله المستعان وين الرحمه😣
abu ammar[ عدد التعليقات: 14789 ] نشر منذ 23 ساعة
لعنة الله عليه الحقير
لك يوم يالنجس
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
استغفر الله العلي العظيم…
يمهل ولا يهمل…
خالد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 22 ساعة
لعنة الله عليك ياكلب بشار الله لا يوفقك
رعد ***[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 22 ساعة
ظحكت قليلاً وسوف تبكى كثيراً أنت والخنازير الليى يشجعوك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ 19 ساعة
بشار الأسد اسمه الحقيقي (( بشار الجحش ))
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 19 ساعة
ماقدروا على السوريين الأحرار
راحوا يحطون حرتهم ف الحيوانات🤔🤔🤔
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2252 ] نشر منذ 11 ساعة
رغم كل مافي المقطع من تعد واسفاف في حق الحمار , يحق لنا ان نسأل منذ متى كان النظام السوري يسمح لجنوده وضباطه باطلاق لحاهم . ؟؟؟؟؟ مجرد سؤال برىء
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يشل يديه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يسلط عليهم … فقد فعلوا بالمعتقلين السوريين اكثر من كذا