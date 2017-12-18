بالفيديو.. ضابط سوري يعذب ” جحشا ” بطريقة وحشية

دمشق(صدى):

قام ضابط تابع لقوات النظام السوري بتعذيب حيوان، بشكل وحشي؛ ما أثار الغضب في ريف دير الزور شرقي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص يدعى ” ميزر ” بتعذيب حمار صغير ” جحش ” وضربه وركله بيده، ثم طرحه أرضًا في أحد المنازل بريف دير الزور.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها ميليشيات النظام هذه الانتهاكات إذ أظهر فيديو في نهاية سبتمبر 2011، قيام عناصر نظام الأسد بإعدام مجموعة من الحمير رميًا بالرصاص في أحد المناطق بسوريا.