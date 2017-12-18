بالصور.. احتفال لامبورجيني بظهور أوروس الآسيوي الأول في سنغافورة

سنغافورة(صدى):

تحتفل لامبورجيني بالظهور الآسيوي الأول لسيارتها أوروس الجديدة وذلك من خلال تقديمها في سنغافورة بعد أسبوع فقط من العرض العالمي الأول لها في ايطاليا. وتم تنظيم الحدث في متحف ArtScience في Marina Bay Sands لتظهر هناك السيارة في وسط محبي علامة لامبورجيني في هذه المنطقة من آسيا .

وقد تم تجميع 122 سيارة لامبورجيني في شوارع سنغافورة في 10 ديسمبر للاحتفال باطلاق أوروس هناك ليتم بذلك تحقيق رقم آسيوي قياسي جديد في عدد سيارات لامبورجيني التي تتجمع في مسيرة واحدة. وتعتقد لامبورجيني أن أوروس ستزيد مبيعاتها للضعف بصورة سنوية وتستهدف الشركة السوق الآسيوي كواحد من أهم الأسواق لها.

ويبدأ سعر أوروس في الصين من 473 ألف دولار أمريكي , ويذكر أن السيارة تتوفر بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 641 حصان وبما يسمح لها بالتسارع في 3.6 ثانية مع سرعة قصوى 305 كمساعة كما تستهدف السيارة تحقيق رقم قياسي على النوربورجرينج في فئة السيارات متعددة الاستخدامات.