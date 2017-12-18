بالفيديو.. حذاء يتغير لونه بدرجة الحرارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تغيرات تطرأ على حذاء تجعله بلون جديد في كل مرة لارتدائه.

و يتأثر الحذاء الذي يعد ثورة في عالم الموضة بالمياه ودرجة الحرارة وضوء الشمس وشعلة النيران مما يمنح شكلا متجددا كل مرة، وبلون موحد أو عدة ألوان مختلطة.

يرجع تغير لون الحذاء للأصباغ المستخدمة به وهى بودرة ” ثيرمو كروميك ” التي تتأثر بدرجات الحرارة.