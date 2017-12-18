بلاغ مواطن يمنع حادث سير بطريق الطائف – الرياض

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تساهم مشاركة المواطنين الإيجابية في منع وقوع الكثير من حوادث السير، وفقا لما نوه له المركز الوطني للعمليات الأمنية، تبعا للبلاغ الذي تلاقه من مواطن بشأن وجود إبل سائبة في طريق الرياض.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” بلاغ من مواطن يمنع حوادث سير قبل وقوعها ب طريق الطائف الرياض بوجود مجموعة من الإبل السائبة بالطريق وعلى جانبه “.

وأضاف الحساب، أن قوة أمن الطرق باشرت الواقعة وأبعدت الأبل عن الطريق وتعالج سبب دخولها.