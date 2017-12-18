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بالفيديو.. حسن الرداد يحرج زوجته على الهواء

بالفيديو.. حسن الرداد يحرج زوجته على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان حسن الرداد خلال حلوله ضيفا ببرنامج ” لايف من الدوبلكس ” تقديم الدمية ابلة فاهيتها ، عن بعض أسرار علاقته الزوجية مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم .

وقال حسن ” مراتي بتدلعني وتقولي يا زفت، وأخدت منها الجبروت، وهي أخدت مني خفة الدم والشقاوة ” ، لافتاً الى أن إيمي تكره انشغاله بالهاتف المحمول دائماً.

وأشار خلال اللقاء إلى أنه يقطن في شقة والدته، ريثما تنتهي شقته.

وفي اجاباته على الاسئلة أكد أن ” ايمي قد تترك المنزل بعد الحلقة ” بطريقة طريفة، إلا أنه استدرك الأمر ووجه لها قبلة في الهواء، لا سيما وأنها كانت من ضمن الحضور الموجود في الاستوديو.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 10 ساعات

وساخه وقلة حياء وقلة مرجله منك ايها الزوج.

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