بالفيديو.. ” One ” الهندية تغطي جناح ” الحرس الوطني ” بملتقى ألوان السعودية

نايف السالم(صدى):

غطت قناة ” ONE ” الهندية، فعاليات ملتقى ” ألوان السعودية ” ، الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي في نسخته السادسة.

وألقت القناة الهندية الضوء على جناح وزارة الحرس الوطني في الملتقى، حيث احتوى الجناح على 75 صورة ؛ تتحدث عن التطور لوزارة الحرس الوطني في شتى مجالاته العسكرية والأمنية والتعليمية.

كما أبرزت التغطية دور المرأة في مجال التصوير بالمملكة، ومشاركتها خلال الملتقى بشكل إيجابي.

الجدير بالذكر أن الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، اختتم فعالياته السبت الماضي، وسط حضور تجاوز 30000 زائر من جميع فئات المجتمع لجميع الفعاليات طيلة أيام الملتقى.