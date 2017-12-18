بالفيديو.. مواطن يرصد حادث مروري سببته ” المطبات الصناعية العشوائية “
قام أحد المواطنين، بتوثيق لحظة حادث مروري، تصادم به سيارتين على الطريق السريع الرابط بين أحد رفيدة ومحافظة سراة عبيدة، أسفر عنه إصابات، وتهشم المركبات.
ووقع الحادث نتيجة، وجود مطبات عشوائية جديدة فاجئت المركبتين، دون وجود أي لافتات تحذيرية تشير إلى وجود المطب بهذا المكان.
وأشار أحد المواطنين أنه تم وضع المطبات، قبل ثلاثة أيام، وتفاجيء بها المواطنين، وتسببت في تلف العديد من المركبات.
يذكر أن أمير منطقة عسير قد شدد على منع وجود مطبات عشوائية في المنطقة على الطرق السريعة والأحياء، نظرًا لما تسببه من كوارث.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الخطأ على من حطهن من دون نظام متبع ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
اكيد يحتاج عقاب المقاول
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
والمواطن الضعيف يتحمل اخطاء المقاولين الخونة ومن يشرف عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الله يعين
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل على من يحط مثل هاذي المطبات الشينة بدون خطوط تحذيرية وعيون قطط عليها أو لوحات إرشادية حسبي الله ونعم الوكيل اكثر من تأثر منها انا.