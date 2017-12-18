بالفيديو.. مواطن يرصد حادث مروري سببته ” المطبات الصناعية العشوائية “

أبها(صدى):

قام أحد المواطنين، بتوثيق لحظة حادث مروري، تصادم به سيارتين على الطريق السريع الرابط بين أحد رفيدة ومحافظة سراة عبيدة، أسفر عنه إصابات، وتهشم المركبات.

ووقع الحادث نتيجة، وجود مطبات عشوائية جديدة فاجئت المركبتين، دون وجود أي لافتات تحذيرية تشير إلى وجود المطب بهذا المكان.

وأشار أحد المواطنين أنه تم وضع المطبات، قبل ثلاثة أيام، وتفاجيء بها المواطنين، وتسببت في تلف العديد من المركبات.

يذكر أن أمير منطقة عسير قد شدد على منع وجود مطبات عشوائية في المنطقة على الطرق السريعة والأحياء، نظرًا لما تسببه من كوارث.