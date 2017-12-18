دعوى قضائية بشأن ابنة ترامب وزوجها

واشنطن(صدى):

رفع محامي أمريكي دعوى قضائية، ضد ابنة الرئيس الأمريكي ” إيفانكا ترامب ” وزوجها ” جاريد كوشنر ” ، بتهمة إخفاء جزء من دخلهما.

وبحسب ما ذكرته جريدة Politico، أن إيفانكا وزوجها لم يحددا في بيان الدخل، معلومات حول ثلاثين صندوقا استثماريا والأسهم التي يمتلكونه.

وجاء نص الدعوى كالآتي: ” تهدف الدعوى القضائية إلى إلزام الزوجين بتعديل بيان الدخل والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأموال الواردة من صناديق الاستثمار “.

وبحسب الدعوى القضائية، رفض كوشنير – زوج إيفانكا – تقديم البيانات بسبب اتفاق سري مسبق، ومن جانبه اعترض المحامي المذكور، لأن يتنافى مع قانون أخلاقيات موظفي الخدمة المدنية الأمريكية لعام 1978.

يذكر أن البيت الأبيض أوضح أن كوشنر غادر مكاتبه في أكثر من 200 شركة مرتبطة بالأعمال العقارية لعائلته، مازال يستفيد من انشطة معظمهم.