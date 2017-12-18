حرس الحدود ينقذ شخص عالق في الصحراء

خالد الضبيبي(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي، أن قوات حرس الحدود استطاعت إنقاذ شخص تائه بالصحراء بعد تلقي نداء استغاثة، أمس الأحد.

وأوضح ” العتيبي ” أن رجال حرس الحدود تواصلوا مع مع صاحب الاستغاثة على جواله وتم تحديد موقعه والعثور عليه، والذي تبين أن سيارته عالقة بالرمال وأنه بصحة جيدة.

وكان مركز الهلال الأحمر بالأحساء تلقى نداء استغاثة من شخص عالق في الصحراء، والذي بدوره أبلغ غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء.

وأهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة والحذر وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.