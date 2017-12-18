موسكو تطالب أمريكا بسحب أسلحتها النووية من أوروبا

موسكو(صدى):

أشارت موسكو إلى وجود أكثر من 200 قنبلة نووية أمريكية في الدول الأوروبية، مطالبة الولايات المتحدة بسحب أسلحتها النووية من أوروبا.

وأكد مدير قسم حظر انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، سحب روسيا لكل أسلحتها النووية إلى داخل أراضيها، داعية الولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تنوي إضافة أسلحة أخرى نووية، ونشرها في أوروبا، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع.