استبدال العدادات القديمة بالذكية في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الاثنين، على استبدال جميع العدادات القديمة بالعدادات الذكية في جميع أنحاء المملكة.

وقال الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” المحافظ: استبدال جميع العدادات القديمة بالعدادات الذكية في المملكة وتغطية الاحتياجات خلال السنوات الست القادمة يكلف مبلغ 12 مليار سنويا، ومردودها الاقتصادي خلال عشر سنوات سيتجاوز 30 مليار ريال “.

وأضاف الحساب “ شدد معاليه على أهمية استفادة المستهلكين من استخدام الطاقة المتجددة التي يمكن تركيبها على المنازل والتي تراجع سعرها عن السابق بنسبة 70% حيث تعمل عدة جهات بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس على تسهيل استخدام هذه الطاقة التي توفر الكثير على المستهلك.

وأوضح أن تنوع مصادر الطاقة يعود بالفائدة على المستهلك، وذكر أن الهيئة اعتمدت على وثيقة تنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في الاستهلاك المنزلي وهناك سعي لتخفيض الاستهلاك.

وأبان المحافظ أن العنصر النسائي متواجد ويعمل بالفعل في الهيئة وعند الاعلان عن وظائف لا يشترط الجنس فقط المطلوب هو المؤهل.