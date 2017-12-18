إصابة طفل في حادث دهس أثناء عبوره الطريق بالعيدابي
تعرض طفل إلى حادث دهس، ظهر اليوم الاثنين، أثناء عبوره الشارع العام بعد خروجه من المدرسة بمحافظة العيدابي بجازان.
وأُصيب الطفل بإصابة خطيرة، فأثناء خروجه من المدرسة وعيوره الطريق لوالده دهسته مركبة من نوع ” برادو ” كانت تسير بسرعة فائقة وقت خروج الطلاب من مدارسهم بالشارع العام ” الداير – صبيا “.
وتم نقل الطفل إلى مستشفى العيدابي العام بعد سقوطه أرضًا غارقًا في الدماء.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله الله يشفيه