أمير تبوك يطالب برفع تقرير عاجل عن حالة ” الرضيع المهدد بالقتل “
كلف الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، كافة الجهات المعنية الأمنية والصحية والاجتماعية بدراسة وضع الرضيع المهدد بالقتل ورفع تقرير عاجل له شخصيا عن حالته.
ويذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بمركز مويلح بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.
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ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يوم واحد
حالة الرضيع انشاءالله بخير ولاكن حالة الأب ليس ذات اهميه من العائل اليس الأب نحن لانبرر التصرف ولاكن ماسبب هذا التصرف ايه الأب أطلب العون من الله وأما المخلوق فصبر جميل والله المستعان عند جبار السموات ينكشف الغطاء عن كل انسان يخذ حقه، الدنياء دار امتحان وقد فضل الله بعضنا على بعض منا من يرحمه الله ومنا من يكبه على وجه في النار لما لم ترحم من في الارض وهو متعفف من لا يرحم لا يرحم ٠