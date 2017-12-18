أمير تبوك يطالب برفع تقرير عاجل عن حالة ” الرضيع المهدد بالقتل “

محمود البلوي(صدى):

كلف الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، كافة الجهات المعنية الأمنية والصحية والاجتماعية بدراسة وضع الرضيع المهدد بالقتل ورفع تقرير عاجل له شخصيا عن حالته.

ويذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مواطن يحاول ذبح طفله الرضيع في فناء مدرسة بمركز مويلح بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

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