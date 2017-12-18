أوسكار: أشعر بالفخر للعب مع كاكا

ماجد محمد(صدى):

أعلن البرازيلي أوسكار، مهاجم فريق شنغجاي الصيني، عن شعوره بالفخر للعب مع زميله ريكاردو كاكا، وذلك بعد إعلان الأخير رسمياً، اعتزاله لكرة القدم.

وكتب أوسكار عبر صفحته على موقع ” تويتر ” : ” كاكا ظاهرة بلدي، أعلن اعتزاله لكرة القدم، كان حلماً لي اللعب معك ومقابلتك!، تهانينا على حياتك المهنية الجميلة “.

وقرر كاكا إنهاء مسيرته الكروية، بعد بلوغه سن الـ35، على الرغم من امتلاكه العديد من العروض، للاستمرار في الملاعب.