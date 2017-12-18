تفاصيل قضية الأب الذي هدد بذبح ابنه في مدرسة بضباء

محمود البلوي(صدى):

تمكن منسوبو مدرسة المويلح الابتدائية بضباء بمنطقة تبوك، من السيطرة على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وكان يهدد بقتل ابنه الرضيع بسكين كان يحملها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تعليم تبوك، علي القرني، أن الطفل لم يصب أو أي أحد آخر بأذى وتم التحفظ على الشخص في مكتب قائد المدرسة وتسليم الطفل إلى أحد أقاربه واستدعاء الدوريات الأمنية التي ألقت القبض على هذا الشخص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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