سوء الحظ يحالف ” ميسي ” في 15 ركلة بالدوري الإسباني

طلال الغامدي(صدى):

حالف سوء الحظ، لاعب فريق برشلونة، ليونيل ميسي، هذا الموسم بالدوري الإسباني؛ حيث أخفق في تسجيل أربعة أهداف في مباراة أمس.

وجاءت جميع الركلات في العارضة والقائم، ولم يتمكن ميسي من إضافة أربعة أهداف جديدة إلى رصيده البالغ 14 هدفا، وبرغم ذلك ما زال متربعا على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وبلغت عدد الكرات التي سددها ميسي في العارضة والقائم خلال هذا الموسوم بالدوري الإسباني، 15 كرة.

كما يعد برشلونة أكثر فريق أخفق في تسجيل الركلات هذا الموسم، حيث بلغ عدد الركلات 19، منها 15 ركلة لميسي بمفرده.

يذكر أن برشلونة يتصدر قائمة الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني، و11 نقطة عن ريال مدريد.