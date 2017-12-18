إيقاف7 شركات رحلاتها إلى إسطنبول بسبب تراجع الطلب عليها

أنقرة(صدى):

أكد تيمور بايند، رئيس اتحاد مالكي الفنادق بتركيا، تراجع الطلب على تركيا والتميز التنافسي للخطوط الجوية التركية أمام النفقات المتزايدة.

وأشار ” بايند ” أن أعداد السياح الوافدين إلى تركيا يعكس التراجع في الطلب عليها، مفيدا أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري تراجعت أعداد السياح الوافدين من الدول الأوروبية بواقع 4.8 مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

وأوقفت الخطوط الجوية الفرنسية وشركات إيبيريا والخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية الإيطالية والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية الكندية وشركة دلتا، رحلاتها الجوية إلى إسطنبول خلال العام الأخير.