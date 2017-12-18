أنباء عن اعتقال المرافق الشخصي لـ ” طارق صالح “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اعتقال المرافق الشخصي لنجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، العميد طارق صالح، بالعاصمة صنعاء، علي يد الحوثيين.

وقالت المصادر ان مليشيات الحوثي اعتقلت العقيد مجاهد الدلالي المرافق الشخصي للعميد طارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الخاص للرئيس الراحل علي عبدالله صالح والزج به في السجن المركزي بصنعاء.

وتستمر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحثها المتواصل عن نجل شقيق الرئيس الراحل، الذي لا تزال الانباء حوله غامضة حتى اللحظة.