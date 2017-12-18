” القبائل الليبية ” توضح حقيقة ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية 2018

طرابلس(صدى):

أعلن المتحدث باسم القبائل الليبية وعائلة القذافي باسم الهاشمي الصول، اليوم الاثنين، عن نية نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي، في الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.

وأكد ” الهاشمي ” أن سيف الإسلام يحظى بدعم أكبر قبائل البلاد للترشح في الانتخابات التي من المحتمل إجراؤها خلال منتصف العام المقبل 2018، مشيرًا إلى انه سيعلن ترشحه رسميًا في وقت قريب أمام جميع وسائل الإعلام.

كما أشار إلى أن سيف الإسلام لديه رؤية كاملة لمستقبل ليبيا وخروجها من تقلبات المرحلة الانتقالية، وسيعتمدها في برنامجه للترشح إلى الرئاسة، حيث يطمح أن تحظى بدعم مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأوضح أن الرؤية تتضمن خطوات جادة لفرض الأمن والمصالحة وفقًا للتوزيع الجغرافي في ليبيا بمشاركة كل المكونات الليبية، و إجراء استفتاء عام على كل القضايا الخلافية بين الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبين دوليين، ينتج عنه دستور للبلاد ينظم الحياة العامة والسياسية.