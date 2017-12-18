سبب استفزازي يُلغي هدف بالدوري الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

شهد الدوري الفرنسي لكرة القدم، واقعة غريبة، تسببت فيها تقنية خط المرمى، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة تروا وأميان، ضمن منافسات الجولة الـ18 للبطولة.

وتسببت تقنية خط المرمى، في إحتساب هدفاً لصالح فريق تروا، إلا أن الطاقم التحكيمي المساعد، أبلغ حكم اللقاء بعد مرور 9 دقائق كاملة، أن الهدف لم يعبر خط المرمى، ليقرر الحكم إلغاء الهدف.

وأثار قرار الحكم بإلغاء الهدف، بعاصفة من الانتقادات والغضب من قبل الجهاز الفني ومسئولي فريق تروا.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز تروا بهدف دون رد، لتقل موجة الانتقادات الموجهة للحكم، الذي كان ضحية لتقنية خط المرمى.