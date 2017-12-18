الخارجية توضح موقف المملكة من استقلال كتالونيا

نايف السالم(صدى):

صرَحت وزارة الخارجية، باسم حكومة المملكة، بأنها لا تعترف بإعلان تأسيس دولة كتالونيا كدولة مستقلة وذات سيادة ديمقراطية واجتماعية؛ نظرًا لأنه إعلان استقلال من جانب واحد الصادر عن جزء من البرلمان الكتالوني.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، انتهاك سيادة القانون والشرعية والدستور والوحدة الإسبانية، معلنة ثقتها في قدرة الحكومة الأسبانية على استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري لضمان حقوق وحريات جميع المواطنين.