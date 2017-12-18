ميانمار توقع اتفاقية مع بنجلادش لإعادة 655 ألف روهينجيا

نايبيداو (صدى):

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش لصور لأقمار اصطناعية، اليوم الإثنين، أنه تم حرق العشرات من المباني التابعة لأفراد الروهينجا خلال أسبوع واحد من نوفمبر الماضي.

ووقعت ميانمار اتفاقا مع بنجلاديش لإعادة نحو 655 ألف من أفراد الروهينجا، الذين فروا من أعمال الإبادة الجماعية.

وأكد براد آدامز مدير القسم الآسيوي بالمنظمة أن تدمير الجيش البورمي لقرى الروهينجا خلال أيام من توقيع اتفاق إعادة اللاجئين مع بنجلاديش يظهر أن الالتزامات بإعادة اللاجئين سالمين مجرد مناورة علاقات عامة.