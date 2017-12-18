تدهور الحالة الصحية لنجل صالح إثر التعذيب

فهمي محمد(صدى):

يُعاني نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ” مدين ” ، من تدهور الحالة الصحية بشكل كبير إثر التعذيب النفسي والجسدي من قبل جماعة أنصار الله في اليمن.

وأوضح مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لـ ” صالح ” ، أن مدين علي عبدالله صالح مُضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 4 ديسمبر الجاري، وتمارس جماعة حزب الله ضده أقسى أناع التعذيب النفسي والجسدي.

كما أكد المصدر أن التهمة الموجهة إليه أنه ابن علي عبدالله صالح فقط، حيث تم اعتقال مدين بعد قتل والده على يد ميلشيا الحوثيين.