مواعيد تسجيل اختبارات القدرات الورقي.. والاختبار الآلي متاح طوال العام

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، إبراهيم الرشيد، أنه يتم تطبيق اختبارات القدرات عبر الحاسب الآلي، بهدف تمكن المستفيدين في اختيار المواعيد المناسبة والمتاحة بشكل يومي طوال العام.

وأوضح الرشيد، أن اختبارات القدرات العامة الورقية تتم حسب الأولوية لخدمات للطلاب المقدمة، وتشمل امن سبق لهم دخول اختبارات الحاسب الآلي، وطلاب المدن التي لا يوجد بها مقرات للاختبارات الحاسب.

وأشار أن اختبارات الحاسب الآلي ترفع الجودة من خلال استخدام أنظمة إلكترونية متطورة، وسهولة التعامل مع نوعية اختبارات الصوت والصورة والاستماع والتحدث، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الرشيد على أن المركز أتاح خدمة العربة المتنقلة المجهزة بأحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للمستفيدين بإجراء الاختبارات التي يقدمها، وذلك للذين لا تحتوي مدنهم على مقرات اختبارات الحاسب الآلي.

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 8:00 مساء، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline.