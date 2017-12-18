بالفيديو.. مسنة تتدخل لتهدئة الاشتباكات بين الاحتلال ومحتجين فلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

حاولت سيدة مسنة، في موقف إنساني، التهدئة بين اشتباكات جنود الاحتلال مع مجموعة شباب فلسطينيين محتجين، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وظهرت السيدة المسنة وهي تقوم بمنع الشبان من رمي الحجارة في الوقت الذي تقدمت فيه نحو جنود الاحتلال وهي تتحدث إليهم، فيما بدت وكأنها تقوم بتهدئتهم كي لا يطلقوا النار على الشبان المحتجين.

ودفع أحد المحتجين السيدة على الأرض، ثم قام فلسطيني آخر بالأخذ بيدها، ومساعدتها في القيام بعد تعثرها.

وتشهد معظم المناطق الفلسطينية مواجهات بين الفلسطينيين المحتجين على قرار ترامب الأخير الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وقرار نقله سفارة بلاده إلى هناك.