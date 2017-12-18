المملكة تتجاهل قطر في حفل المونديال

ماجد محمد(صدى):

تجاهلت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، دعوة أي مسؤول أو لاعب أو أي وسيلة إعلامية قطرية، لحضور حفل تكريم المنتخب الأخضر بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2018، المقررة في روسيا.

ودعت الهيئة، جميع الدول العربية، إلى حضور حفل التكريم الذي يُقام اليوم الإثنين بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، باستثناء دولة قطر.

وكانت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب انكشاف ملفها في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والتحريض على دول الجوار والانخراط في مخططات لبث الفوضى في المجتمعات العربية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبث النفوذ الفارسي على المنطقة.