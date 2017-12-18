تركيا تأمر بالإفراج المشروط عن الصحفية الألمانية ميسالي

أنقرة(صدى):

أعلن محامي الصحفية والمترجمة الألمانية ميسالي تولو المتهمة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، أن محكمة تركية أمرت بالإفراج المشروط عنها بعد 8 شهور من حبسها.

وكتب مكتب محامي ” حق المظلومين ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” المحكمة أمرت بالإفراج المشروط عن الصحفية ميسالي تولو وعن خمسة متهمين مسجونين آخرين يتولى الدفاع عنهم “.

وكانت السلطات التركية سجنت الصحفية ميسالي تولو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية منذ أواخر أبريل، مما أغضب العاصمة الألمانية.