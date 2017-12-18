” التحالف الأمريكي ” : وجود مركز تدريب لداعش لدينا مجرد هراء

واشنطن(صدى):

كشف المتحدث باسم التحالف الأمريكي، اليوم الإثنين حقيقة قيام التحالف بتدريب إرهابيين سابقين في مخيم بمحافظة الحسكة.

وقال المتحدث ” التحالف لا يعلق على تصريحات المسؤولين الروس، التي كانت سابقا غير دقيقة، وفكرة أن التحالف لديه مركز تدريب لداعش مجرد هراء “.

وأكد المركز الروسي للمصالحة الروسية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا يستخدم مخيما للاجئين في الحسكة لتدريب إرهابيين منذ أكثر من نصف العام.