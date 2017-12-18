” بليند ” على أعتاب برشلونة

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية، بدخول الهولندي دالي بليند، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات المقبلة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وذكرت التقارير، أن بليند، بات خارج حسابات جوزيه مورينيو، ولذلك يفكر اللاعب جدياً في الرحيل عن جدران ” الأولد ترافورد “.

وربطت بين اقتراب خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة الإسباني، من الرحيل للدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واقتراب بليند من الفريق الكتالوني.

الجدير بالذكر أن دالي بليند، يتربط بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى صيف 2018، ويمكنه التفاوض مع أي نادي، في يناير المقبل، تمهيدًا لرحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي، خاصة في ظل وجود اهتمام كبير من جانب إنتر ميلان الإيطالي.