الحوثي يستدعى مشايخ صنعاء لإقناعهم بمؤازرة ميليشياته

فهمي محمد(صدى):

استدعى زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبدالملك الحوثي، عدد من مشايخ صنعاء إلى مقر الميليشيات في صعدة، اليوم الأثنين.

وحاول الحوثي إقناع المشايخ بمؤازرة ميليشياته، في معركة صنعاء التى دخلت مرحلة الحسم؛ خوفًا من سقوط صنعاء كاملة في يدي قوات الجيش الوطني.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية على 90% من مساحة مديريتي بيحان وعسيلان آخر معلقين للحوثيين.