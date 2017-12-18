بالفيديو.. تقنية جديدة للاتصال بشبكة ” واي فاي “

نورة الشهري(صدى):

طور باحثون أمريكيون، مصنوعات بلاستيكية، يمكنها الاتصال بشبكات الاتصال “ واي فاي ” دون الحاجة إلى إلكترونيات أو بطاريات.

حيث يتم إنتاجها عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبذلك تتمكن الأجهزة المنزلية من استخدام شبكة ” واي فاي ” دون الحاجة إلى توصيلها بأي وسائل إلكترونية.

وتتلخص الفكرة في سلك شعيري رفيع مصنوع عبر تقنية الطباعة المجسمة من البلاستيك والنحاس، يمكنه الاتصال بشبكة ” واي فاي ” لاستقبال وإعادة بث الإشارات.

يذكر أن هذه النوعية من الأجهزة تكون كبيرة في الحجم وغير صالحة للاستخدام على نطاق واسع، ومن المنتظر تطوير هذه التقنية في المستقبل لإدخالها في شتى المجالات.