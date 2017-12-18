علم إيران يُرفرف على أرض قطر في يومها الوطني..وسياسي: الدوحة تديرها عصابة
تداول عدد من النشطاء فيديو، لاحتفالات القطريون بيومهم الوطني، الذي يوافق اليوم الأثنين،، والذي رصد رفع المواطنون لإعلام إيران خلال الاحتفال.
وأثار الفيديو غضب العديد من النشطاء العرب؛ الذين اعتبروا رفع علم إيران على أرض دولة عربية ، هو تصرف غير مقبول.
وفي السياق ذاته علق الخبير السياسي الاستراتيجي الدكتور أمجد طه على الفيديو قائلًا: ” حين يرفرف علم الإرهاب إيران في يوم وطني لبلد عربي فتأكد أن هذا البلد يدار من قبل عصابة لا دولة..وأصبح يهدد الأمن القومي والاجتماعي العربي “.
وتابع: ” رفضت الأحوازومعها اليمن و سوريا .. أن يرفع علم من دمر اوطانهم وقتل ابنائهم فوق ارضهم…وخضع نظام قطر “.
واليوم ترجون المعزّه من ضعيف
قطر على طهران صار إعتماده
من يحتمي بإيران شاف التحاسيف
غرس العدو ياربعنا وش حصادهpic.twitter.com/9lrIlH5zh1
— محمد المنصوري🇸🇦🇦🇪 (@dxb_3G) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ يوم واحد
هزلت ثم هزلت … سوف تندمون من يضع يده في يد المجوس
ماراح يلقى خير الا من جرف لدحديرة ياخونة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ يوم واحد
جعلكم تحشرون معهم في النار يوم القيامة
لأنكم تآمرتم معهم على العرب والمسلمين
سوف يلعنكم التاريخ ويلعنكم الاعنون
hasan[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله بعض الناس عقلة ساذج يضن ان ايران دولة عظمي وانها اقوي من جميع الدول العربية ،،الحقيقة ايران ليست دولة عظمي ولا هم يحزنون ، ايران اجبن دولة بالعالم لاتستطيع محاربة دجاجة مش دولة ،،ايران تستطيع فقط التشويش ع عقول السذج واختراقها وتاجيج الصراعات بين الشعوب من دون فايدة ،، بالمختصر رقص ولعب ايران اصبح لاينطلي ع احد سوي العقول الساذجه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شر ايران وكتاب العرب اللي يحارشون بين المسلمين