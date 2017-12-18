علم إيران يُرفرف على أرض قطر في يومها الوطني..وسياسي: الدوحة تديرها عصابة

طلال الضوي(صدى):

تداول عدد من النشطاء فيديو، لاحتفالات القطريون بيومهم الوطني، الذي يوافق اليوم الأثنين،، والذي رصد رفع المواطنون لإعلام إيران خلال الاحتفال.

وأثار الفيديو غضب العديد من النشطاء العرب؛ الذين اعتبروا رفع علم إيران على أرض دولة عربية ، هو تصرف غير مقبول.

وفي السياق ذاته علق الخبير السياسي الاستراتيجي الدكتور أمجد طه على الفيديو قائلًا: ” حين يرفرف علم الإرهاب إيران في يوم وطني لبلد عربي فتأكد أن هذا البلد يدار من قبل عصابة لا دولة..وأصبح يهدد الأمن القومي والاجتماعي العربي “.

وتابع: ” رفضت الأحوازومعها اليمن و سوريا .. أن يرفع علم من دمر اوطانهم وقتل ابنائهم فوق ارضهم…وخضع نظام قطر “.