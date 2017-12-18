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بالفيديو.. فتاة تقود زفة صعيدي في حفل زفاف شقيقتها

بالفيديو.. فتاة تقود زفة صعيدي في حفل زفاف شقيقتها
القاهرة(صدى):

فاجأت فتاة مصرية شقيقتها العروس، خلال قيادتها لزفة صعيدي كونتها من صديقاتها، حيث ارتدين جميعاً ملابس كاجوال خلال حفل الزفاف.

وعلى أنغام المزمار الصعيدي دخلت شقيقة العروس وصديقاتها قاعة الزفاف ليبدأن الرقص بالعصا في استعراض أضاف حالة من البهجة والمرح والسرور على الحفل.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

جيده ,,

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد

أزعاج .. ولا فيه أي فكرة …

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

طيب ليش الهم

[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة

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