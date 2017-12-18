بالفيديو.. فتاة تقود زفة صعيدي في حفل زفاف شقيقتها
فاجأت فتاة مصرية شقيقتها العروس، خلال قيادتها لزفة صعيدي كونتها من صديقاتها، حيث ارتدين جميعاً ملابس كاجوال خلال حفل الزفاف.
وعلى أنغام المزمار الصعيدي دخلت شقيقة العروس وصديقاتها قاعة الزفاف ليبدأن الرقص بالعصا في استعراض أضاف حالة من البهجة والمرح والسرور على الحفل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
جيده ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
امممم
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد
أزعاج .. ولا فيه أي فكرة …
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ليش الهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يوم واحد
طيب وين العروس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
يسسسسسسسسعد أمها😍😍😍😍