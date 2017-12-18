بالفيديو.. فتاة تقود زفة صعيدي في حفل زفاف شقيقتها

القاهرة(صدى):

فاجأت فتاة مصرية شقيقتها العروس، خلال قيادتها لزفة صعيدي كونتها من صديقاتها، حيث ارتدين جميعاً ملابس كاجوال خلال حفل الزفاف.

وعلى أنغام المزمار الصعيدي دخلت شقيقة العروس وصديقاتها قاعة الزفاف ليبدأن الرقص بالعصا في استعراض أضاف حالة من البهجة والمرح والسرور على الحفل.

