الأحوال المدنية تبدأ تقديم خدماتها في مستشفى بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قدَمت الأحوال المدنية، اليوم الإثنين، خدماتها في مستشفى الإيمان العام بمدينة الرياض من خلال الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتستمر في تقديم خدماتها على مدار يومين.

حيث تقوم الوحدة المتنقلة بإصدار الهوية وتجديدها وتجديد سجل الأسرة واستخراج بدل تالف وطباعة البيانات، فضلًا عن تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق وإصدار شهادة الوفاة.

وتعد هذه الزيارة من بين سلسلة من الزيارات التي تنوي الأحوال المدنية القيام بها لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة، لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في مواقع عملهم من خلال تقديم الخدمات التي توفرها الأحوال المدنية عبر الوحدة المتنقلة.