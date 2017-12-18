” ميدو ” يعتذر لـ ” آل الشيخ ” بسبب احتفال التأهل للمونديال

ماجد محمد(صدى):

اعتذر أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة المصري، عن عدم حضوره احتفال تأهل المنتخب الأخضر، لكأس العالم روسيا 2018.

وكان الأمير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد وجه الدعوة لميدو لحضور احتفال المنتخب الوطني، بالتأهل لمونديال روسيا، باعتبار ميدو أحد الشخصيات المميزة في مجال الساحرة المستديرة.

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية، على موقع ” تويتر ” : ” اعتذر عن عدم حضور احتفال تأهل منتخب السعودية لكأس العالم لظروف خاصة، وأشكر الأمير تركي الشيخ لتوجيهه الدعوة لشخصي، وأتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في كأس العالم ان شاء الله “.