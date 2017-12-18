ضبط معمل يصنع عبوات لعلاج السحر بالعوالي

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية في بلدية العوالي، اليوم الاثنين، أثناء حملاتها الميدانية، من ضبط معمل ومصنع يقوم بصنع عبوات لعلاج السحر وأمراض القلب والكبد من خلال خلط الرمل مع حبة البركة والكمون.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، ” ضبطت الفرق الرقابية في بلدية العوالي والإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق معمل ومصنع يستخدم في خلط الرمل مع حبة البركة والكمون وتعبئته في عبوات لعلاج السحر والسموم والعمى وأمراض القلب والكبد “.

وأضاف الحساب، أن التغطية تمت عبر حساب سناب الأمانة.