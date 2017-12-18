” الإتصالات ” : انتشار الأجهزة الذكية بنسبة 88% في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور محمد التميمي نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة بهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، إلزام الهيئة إشعار المستخدم بالمكالمات خارج الشبكة؛ بهدف معرفته باحتمالية زيادة تكلفة الإتصال.

كما ألزمت الهيئة مقدمي خدمات الإتصالات المتنقلة بعدم إرسال أي رسالة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المشترك، أو وجود علاقة تجارية بين المرسل والمستلم.

وقال نائب محافظ الهيئة “نهدف من تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة على شبكات الإتصالات المتنقلة والثابتة إلى تعزيز المنافسة وتشجيعها.

وأشار ” التميمي ” إلى نسبة انتشار الأجهزة الذكية في المملكة بنهاية 2016م، و بلغت 88%، منهم ٤٤ مليون مشترك في خدمات الإتصالات المتنقلة.