أمير الكويت يتكفل بمصاريف خليجي 23

ماجد محمد(صدى):

تكفل سمو أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بتغطية كافة التكاليف المالية اللازمة لاستضافة بطولة الخليج التي تستضيفها الكويت في 22 ديسمير الحالي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج أنس الصالح، أن هذه المكرمة الأميرية تُضاف إلى سجل مبادرات صاحب السمو الكويتي التي تجسد اهتمام سموه بابنائه الشباب وتشجعهم على بذل قصارى الجهد من أجل رفع اسم الكويت وإعلاء مكانتها.

وأوضح أن سمو الأمير أطلع على آخر الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها اللجنة لتنظيم بطولة خليجي 23؛ لظهورها بالمستوى اللائق كونها تجمع اشقاء من رياضيين وإداريين في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأشقاء في العراق واليمن.

يُذكر أن دولة الكويت تستضيف بطولة خليجي 23 خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى الخامس من يناير 2018 بمشاركة 8 دول هي ” الكويت، المملكة، الإمارات، البحرين، عمان، العراق، اليمن، وقطر “.