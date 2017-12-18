بريطانيا تلجأ إلى ” المجاري ” للتخلص من الجثث
لجأت بلدة ساندويل الحضرية إلى حيلة غريبة للتخلص من الجثث البشرية، وذلك عن طريق حلها في مادة قلوية، ثم التخلص من البقايا في المجاري.
وتعتبر بلدة ساندويل، أول منطقة في بريطانيا تلجأ إلى هذا الحل، رغم تطبيقه بالفعل في بعض أجزاء كندا والولايات المتحدة.
ويخطط مجلس البلدة للسماح للمواطنين بالتخلص من جثث ذويهم من خلال تذويبها في المياه وهي وسيلة جديدة يصفونها بأنها صديقة للبيئة للتخلص من البقايا البشرية.
وتتلخص الطريقة، في وضع الجثة في برميل صلب يحتوي على سائل قلوي يسهم في الإسراع من عملية التحلل الطبيعية للجسم مما يحوله، دون العظام، إلى سائل يمكن تصريفه عبر البالوعات.
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
بصراحة مادري وش أقول
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
العالم في أزدياد وتكاثر
وعلى غير فايدة🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله من شركم ………. الحمد لله على نعمة الاسلام اللي كرم الانسان حي وميت
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الحمدلله على نعمة الاسلام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
ليس بعد الكفر ذنب ,,
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمدلله رب العالمين على فطرة الأسلام ورحمته .
العدناني[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 11 ساعة
يعني يموت ابوه فيقوم يذوبه وعلى اقرب بلاعة ؟؟
ياخي عالم بقر