” الكاف ” يعلن عن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة لعام 2017

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، خلال مؤتمرا صحفيا بمدينة أكرا الغانية، القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة الكاف للأفضل في أفريقيا لعام 2017م.

وضمت القائمة النهائية ثلاثة منتخبات أفريقية مرشحة، وهي المنتخب المصري، والكاميروني، والنيجيريي.

كما ضمت الأندية المرشحة للأفضل في افريقيا، وهم الأهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي.

وعن جائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، ضمت القائمة كلا من، هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، وحسين عموتة المدير الفني للوداد، وجيرنوت روهار المدير الفني لنيجيريا.

كما تم الإعلان عن ضم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي، وبيير إيميريك أوباميانغ، لاعب المنتخب الغابوني، لقائمة أفضل لاعب في أفريقيا.

يذكر أنه من المقرر إعلان الفائزين بالجائزة يوم 4 يناير المقبل لعام 2018م بمدينة أكرا الغانية.