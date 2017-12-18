” البيئة ” تشرع برفع المياه السطحية من وادي الأديرع في حائل

سعيد العجل(صدى):

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الاثنين في رفع المياه السطحية ببعص المواقع في وادي الأديرع بعد اتفاقية تمت أمس بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.

وبين مدير عام الإدارة للمياه في منطقة حائل خالد الجمعان أن الوزارة بدأت فعليا بأعمال الإزالة والحفر لثلاثة أنابيب بأطوال محددة ومخرومة فنياً وبقطر ١٢٠٠مم، وربطها بمضخات توصلها على خط شبكات الصرف الصحي الرئيسي.

يأتي ذلك ضمن الحلول العاجلة بالمرحلة الأولى من الأعمال التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتهدف إلى سحب كميات محددة من المياه السطحية من حوض الوادي.