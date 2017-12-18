محتجون فلسطينيون يحرقون صور نائب الرئيس الأمريكي في بيت لحم

القدس المحتلة(صدى):

قامت مجموعة من المحتجين الفلسطينيين، أمس الأحد، بحرق ملصقات تحمل صور مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أمام مكان ميلاد السيد المسيح.

وتشمل المجموعة قرابة 30 شخص، كانوا يقفون وقفة صامتة، ممسكين بشموع عند ساحة لمهد بجوار كنيسة المهد، مكان ميلاد السيد المسيح كما يعتقد المسيحيون، ثم أضرموا النيران بالملصقات.

وكانت الملصقات تحمل نصوص مكتوبة تتضمن :” بيت لحم ترحب برسل السلام وليس برسل الحرب “.