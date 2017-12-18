طرح ” LC500 ” بمواصفات استثنائية من لكزس

عادل الحربي(صدى):

طرحت شركة سيارات لكزس LC500 الرياضية ، نموذج معدل منها بمحرك جبار وقدرات فائقة باسم Lexus LC F، بمحرك توربيني جبار بقوة أكبر بكثير من محركات LC500 العادية، بـ 8 أسطوانات وسعة 4 لترات وعزم 621 حصاناً .

بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ10 مجالات، ومقصورة مزودة بأحدث التقنيات، كتقنيات التحكم الأوتوماتيكي بالثبات على المنعطفات والطرق الزلقة، فضلا عن مقاعد جلدية رياضية مريحة وشاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميديا، ومن المنتظر أن تطرح لكزس هذه السيارة العام القادم بسعر يصل إلى 175 ألف دولار.